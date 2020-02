Stichting Afvaloven Nee wil sms-alert bij storingen REC

Bij een vergadering over de afvaloven konden aanwezigen ideeën en wensen aandragen om te voorkomen dat mensen te laat geïnformeerd worden. Informatie via Twitter en de website van Omrin vonden de aanwezigen niet voldoende. "Een veel gehoorde wens was dat mensen over een calamiteit bij de REC geïnformeerd wilden worden via een sms-alert," schrijft Afvaloven Nee.

Begin februari was er nog een storing bij de REC. Die werd veroorzaakt door een lekkage in de ketel. De installatie die het rookgas schoon moet maken werkte niet meer. Daardoor was er meer uitstoot in de lucht.

Gunstige wind

Hans Gillissen van Afvaloven Nee: "Omrin meldde hierover zelf blij te zijn dat de wind gunstig stond; dat wil zeggen richting de Waddenzee. Het is natuurlijk absurd dat je op basis van een gunstige wind blij moet zijn dat inwoners van Harlingen geen grote hoeveelheden giftige stoffen over zich heen hebben gekregen." Volgens Gillissen bevestigt die houding dat Omrin de gezondheid van burgers niet belangrijk vindt.

Advies voor volksgezondheid

Dat er nog altijd geen initiatief voor en sms-alert is genomen, vindt de stichting tekenend voor het gedrag van de afvalverwerker. Afvaloven Nee vraagt de Harlinger politiek dan ook met klem om ervoor te zorgen dat burgers toch via en sms-alert geïnformeerd worden over de ernst en de gevaren van een storing, calamiteit of incident bij de REC. "Tevens willen we dat dit vergezeld gaat van adviezen voor wat de volksgezondheid betreft."