Farmers Defence Force: niet met trekkers de snelweg op

In oktober leidden protesten met tractoren tot een chaos op de snelwegen. Ook was er grote schade aan het Malieveld. Een protest van de bouwers richtte eveneens schade aan. Staatsbosbeheer, dat over het veld gaat, zegt blij te zijn dat de boeren niet op het Malieveld zullen demonstreren.

De schade van de vorige protesten is nog niet hersteld en er is net nieuw gras ingezaaid. De schade werd op 27.000 euro geschat. Agrarische bedrijven droegen 9000 euro bij aan het herstel en hielpen ook in natura, door bijvoorbeeld te helpen bij het inzaaien.