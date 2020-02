D66 stelt Kamervragen over Fryslân als niet-regenboogprovincie

Bergkamp stelt de vragen naar aanleiding van uitspraken van presentator Sipke Jan Bouma over het feit dat Fryslân de status niet heeft. Eerder zei Avine Fokkens, toen nog Statenlid voor de VVD maar ondertussen gedeputeerde, dat Fryslân geen regenboogprovincie hoeft te worden. Niet omdat ze tegen het accepteren van homo's is, maar met name omdat ze vindt dat Fryslân open moet staan voor iedereen.

Vragen

Een van Bergkamp haar vragen aan Van Engelshoven is of ze het eens is met de uitspraken van Bousema. Ook wil ze weten of de minister de mening deelt dat het belangrijk is voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap dat ze ook steun van de provincie krijgen om zichtbaar zichzelf te zijn. En is Van Engelshoven bereid zich ervoor in te zetten om van Fryslân toch een regenboogprovincie te maken?

Daarnaast vraagt ze welke invulling andere provincies geven aan het feit dat ze regenboogprovincie zijn en of er samenwerking tussen het Rijk en de regenboogprovincies mogelijk is.

Petitie

De Friese Statenfracties van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP hebben een petitie opgezet om van Fryslân een regenboogprovincie te maken. Ze vinden dat de overheid moet laten zien dat het accepteren en steunen van verschillende identiteiten en dus ook minderheden, kan en moet. De petitie is ondertussen zo'n 1.300 keer getekend.