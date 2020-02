Werkgroep ziet toekomst voor Nij Ylostins in IJlst

De eigenaar van Nij Ylostins, woningcorporatie Elkien, wil niet meer in het verouderde gebouw investeren. Elkien wil op de plaats van Nij Ylostins een nieuw complex met seniorenwoningen bouwen in overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân, zorginstelling Patyna en de bewoners. Het plan was om de bewoners in een nieuw complex op dezelfde locatie onder te brengen. Die zien dat echter niet zitten.

Nij Ylostins is de enige van 64 tussen 1968 en 1980 gerealiseerde experimentele woonprojecten die gesloopt worden. De gemeente kan de sloop voorkomen door het pand een monumentale status te geven. Daar wordt op 24 februari een beslissing over genomen.

Toekomstbestendig

De werkgroep heeft echter genoeg ideeën om Nij Ylostins toekomstbestendig te maken. De groep stelt voor dat de woningen in de vleugel aan de kant van de Stadslaan ingericht worden voor de zware zorg.

Lichtkoepels of een glazen overkapping zouden de gangen een stuk lichter maken en zo komt er meer stralingswarmte van de zon binnen. Het platte dak zou gevuld kunnen worden met zonnepanelen en sedum, een isolerende vetplant.

Grand café

Ook ziet de werkgroep voor zich dat appartementen samengevoegd worden. Een andere optie zou zijn dat er een grand café in het gebouw komt, dat door de bewoners beheerd wordt en waar ze samen kunnen koken. De binnentuin kan dan actief onderdeel worden van dat grand café.