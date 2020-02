Wereldbeker van Epke is 'Wedstriid fan de Wike'

Naast de wereldbeker in Melbourne moet Epke over een maand ook nog turnen in Bakoe in Azerbeidzjan en een week later in Doha in Qatar. Dat zijn de resterende wedstrijden waar de rekstokspecialist zich in moet laten zien. In de wereldbekerstand staat hij op gelijke hoogte met de Japanner Hidetaka Myachi.

"Epke moet nog één wereldbeker winnen, dan heeft hij het maximale aantal punten in de wereldbeker", zegt sportverslaggever Andor Faber. "Datzelfde geldt voor Myachi. Als ze beiden nog één winnen, gaat het erom wie de oefening met de hoogste score heeft. En dus moet Epke eigenlijk winnen met een topoefening."

Vrijdag komt Epke in Melbourne in actie in de kwalificatie en zondag zou dan de finale zijn van de rekstok.