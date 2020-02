'Help Pake en Beppe de vakantie door' in Fries Scheepvaart Museum in Sneek

Al 19 jaar hebben veel musea in de voorjaarsvakantie de actie 'Help Pake en Beppe de vakantie door'. Kinderen kunnen gratis naar een museum, 'op vertoon' van een pake of beppe (of volwassene). In de musea zijn verschillende activiteiten, speciaal voor kinderen. Wat doen zij in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek?