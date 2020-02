Sportcast: "Als het nu geen crisis is bij SC Heerenveen, wanneer dan wel?"

In Arnhem was Vitesse met 4-2 te sterk. Heerenveen heeft nu al 7 wedstrijden op rij niet meer een competitiewedstrijd gewonnen, de laatste overwinning dateert van 13 december, volgens Arjen de Boer is er sprake van een sportieve crisis. Maar Roelof de Vries is het daar niet mee eens : "Het is pas crisis als boze supporters de bus opwachten."