Woudagemaal in Lemmer komt weer onder stoom

Dat onder stoom zetten betekent dat alle machines aan gaan en dat de ketels opgestookt worden. "Het is fantastisch om de machines weer aan te zetten", legt Sonja Hylkema van het Woudagemaal uit in het radioprogramma De Middei fan Fryslân.

Honderd jaar

"Het is bijzonder dat het Woudagemaal bijna honderd jaar bestaat, het is een prachtig gebouw en de architectuur is mooi om te zien. De techniek bestaat al zo lang en doet nog altijd zijn werk", vertelt Hylkema. "De kinderen worden echt meegenomen in het hele proces. Dus het is niet alleen zien hoe alles in zijn werk gaat."

Het hele idee van machines aan doen, komt omdat er dan nieuwe mensen worden opgeleid. "Dat is de bedoeling van deze dagen. Die plannen we meestal in de vakanties in, zodat heel veel mensen ervan mee kunnen genieten."