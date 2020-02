SC Heerenveen breidt aantal 'partnerclubs' flink uit

Eerder had de club een beperkt aantal verenigingen waar ze mee samenwerkten. Dat werkte zo goed dat Heerenveen de opzet heeft veranderd. In totaal heeft de club nu 38 partnerclubs.

Heerenveen organiseert onder andere bij elke thuiswedstrijden bijeenkomsten met die verenigingen. Die hebben er baat bij, want als een club een vraag heeft of ergens tegenaan loopt, is er altijd wel een andere vereniging met tips of een oplossing.