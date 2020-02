Gemalen maken overuren na flinke regenbuien

"Het land is niet zo best, het is te nat. We kunnen het land niet op en dus ook niet bemesten. Dat is lastig als de put vol is, dan kun je dus niet uitrijden", vertelt Harm Schokker. Hij boert bij Aldeboarn. "Als je wel het land opgaat, rijd je het kapot. Dan wordt het één grote bende. We hopen op een paar droge dagen."

De verwachting is dat er de komende tijd nog wel wat meer water zal vallen.