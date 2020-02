Franeker komt met 'schoonheidsprijs' voor mooie initiatieven in de stad

De vereniging 'Vrienden van de stad Franeker' heeft een bijzondere prijs ingesteld. Deze zogenoemde 'schoonheidsprijs' is bedoeld voor een stukje stad dat meehelpt aan het mooie van de stad Franeker. Dat kan bijvoorbeeld een gerestaureerd stuk gevel zijn of een nieuwbouwproject dat goed in de omgeving past. Maar het kan ook gaan om een tuin, of een sculptuur of iets kleins, zoals een vogelhuisje.