Meer burgemeesters roepen op tot landelijk messenverbod voor minderjarigen

Begin januari stelde de gemeente Smallingerland een verbod in op het hebben van een mes in openbare ruimtes. Dat deed de gemeente als reactie op het steekincident, waarbij de 16-jarige Roan Brilstra om het leven kwam. In navolging roepen nu ook de burgemeesters van Nissewaard en Ridderkerk op tot een landelijk verbod op het dragen van messen door minderjarigen. Ook in deze gemeenten zijn de afgelopen maanden steekincidenten geweest waarbij minderjarigen betrokken waren. De burgemeesters wijzen ook op steekpartijen op andere plaatsen in het land.

Aardappelmesje

Minster Grapperhaus, van justitie en veiligheid, heeft destijds al aangegeven dat hij een wet niet de beste oplossing vindt. "Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken. Je moet ook kijken hoe kun je bepaalde gevaarlijke situaties in gebieden voorkomen." De Tweede Kamer wil wel kijken hoe de regels kunnen worden aangescherpt.