Veel steun voor door brand getroffen Ali Sepet; hij heeft hoge gunfactor

"Ali zit er flink doorheen. Dat hem dit nu een tweede keer overkomt en dat het noodlot weer heeft toegeslagen, is een drama", vertelt Wout de Jong. "Hij krijgt veel te verwerken. Daarbij krijgt hij veel steun van de omgeving, dat is hartverwarmend. Hij is nog niet aan het werk, hij zit nog in de procedure om er met experts van de verzekering naar te kijken. Maar het plan is om zijn zaak op dezelfde plek zo snel mogelijk te laten heropenen."

Bij de brand is alle inventaris aan apparaten verloren gegaan. "Het is total loss, afschuwelijk om te zien." Schoonmakers zullen de zaak dinsdag zouden leeghalen.

Broei in keukendoeken

Onderzoek heeft uitgewezen wat de oorzaak van de brand is geweest. "In de zaak heeft hij een grote professionele droger staan. Aan het einde van de dag, vijf voor zes, haalde hij de keukendoeken, die hij wast voor de horeca, uit de droger, om die de volgende ochtend op te vouwen. En in die mand met doeken is 's nachts broei ontstaan. En dat terwijl hij zo bang voor brand was, hij haalde elke avond alle stekkers uit de stopcontacten. Deze doeken zijn kennelijk niet droog genoeg geweest."

Bij de eerste brand in 2017 gaven mensen Ali Sepet geld, nu wordt nagedacht over het opzetten van een crowdfunding. "Dan kan hij met degelijk nieuw materiaal opnieuw beginnen. Die actie zullen we vanavond bespreken."