Bedrijven reizen niet naar China vanwege coronavirus; contact via mail

HZPC

Bij aardappelhandel HZPC in Joure merken ze nog geen directe gevolgen. Wel zijn er zorgen, zo zegt directeur Gerard Backx. "Onze mensen reizen momenteel niet naar China. Dat wil zeggen dat vele zaken meer per mail en telefoon gedaan moeten worden. Dat kan wel even, maar niet voor lang. We willen dicht bij de markt blijven. Vooral als het voorjaar aanbreekt, zouden we er willen zijn."

Wat Backx wel merkt, is dat er minder patat wordt verkocht in China. Mensen gaan momenteel niet meer naar de restaurants en op termijn zal ook HZPC daar mogelijk de gevolgen van merken. "We leveren ook aan de fritesindustrie. Als bij hun de vraag wegvalt, kan dat ook enig effect hebben op de afzet van onze rassen op termijn." Hoe groot dat effect zal zijn, is maar lastig in te schatten, zegt Backx.