BFVW-voorzitter klaar voor eerste kievitsei: "Mijn laarzen liggen al in de kofferbak"

Met de hoge temperaturen is de natuur in de war. Bloemen en planten bloeien al en ook het dierenrijk is al actief. Dat geldt ook voor de kieviten. Frans Kloosterman, voorzitter van de BFVW, verwacht dat het eerste kievitsei dit jaar vroeg zal worden gevonden. Hij is er zelf al helemaal klaar voor. "Mijn laarzen liggen al in de kofferbak."