Brug Dronrijp dicht vanwege 'krakend geluid'

Hotze Brouwer is projectleider van de provincie en legt uit waar het krakende geluid vandaan komt. "Uit onderzoek blijkt dat het geluid uit de assen komt. De brug is van staal waardoor het extra doorklinkt.. Dat zorgt voor klachten van omwonenden en vragen van schippers. Daarom hebben we besloten om de assen te vervangen door nieuwe assen. Dat wordt deze week gedaan."

Kosten delen

Brouwer benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is geweest. "De brug draait als een tierelier, maar een brug hoort niet te kraken." De kosten voor het vervangen van de assen wordt gedeeld tussen de aannemer en de provincie. Om hoeveel geld het exact gaat, kon Brouwer niet zeggen.

Omleiding

Deze week wordt de brug onder handen genomen. Fietsers en voetgangers kunnen er wel gebruik van blijven maken. Automobilisten moeten omrijden. Schepen die laag genoeg zijn, kunnen gewoon onder de brug doorvaren.