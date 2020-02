Marianne Thieme: "Aan de groene revolutie is niet te ontkomen"

Aan de groene revolutie is niet te ontkomen. Hoe het sentiment in het land of de wereld ook is: de economie verandert de komende jaren ingrijpend. Dat is de overtuiging van Marianne Thieme, de oud-partijleider van de Partij voor de Dieren. In Leeuwarden gaf ze gister een lezing over haar nieuwste boek 'Groeiend Verzet'.