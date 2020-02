Jorrit Bergsma pakt wereldtitel massastart in Salt Lake City

Voor Nederland deden Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga mee aan de massastart bij de mannen, die over 16 rondes ging. In het begin van de wedstrijd was het de Let Silovs die afstand probeerde te nemen van het peloton, hij kreeg drie man mee. Toen de kopgroep van vier weg was, moest Bergsma vanuit het peloton oversteken.

Achter Bergsma viel het stil, en de inwoner van Aldeboarn probeerde uit alle macht aan te sluiten bij de kopgroep. Dat slaagde met nog vijf rondes te gaan. In de achtergrond ging Stroetinga intussen onderuit in het peloton, en hij moest de strijd staken.

Bij het ingaan van de laatste ronde zette Bergsma de sprint in. Hij kon zijn inspanning volhouden en pakte zo de wereldtitel.