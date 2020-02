Van der Pal week lang onderzoeksobject tijdens zwemtraining

Zo wordt tijdens de week ook gekeken naar spierafbraak en het functioneren van de nieren. Voor beide artsen is Van der Pal en prachtig onderzoeksobject. Blanker: "Absoluut. Want er is bijna geen vergelijkingsmateriaal. Er zijn weinig sporters die zich zo goed laten onderzoeken. De meeste sporters die iets extreems doen, doen dat op het gevoel. Nu zijn we erbij en kunnen we het volgen."

Van der Pal zelf laat het allemaal over zich heen komen. Hij is blij dat hij weer het water in kan. "Ik heb er zin in. We hadden vrijdag de presentatie van de goede doelen en de datum van de tocht. Nu gaan we verder met de training. Ik voel me goed, heb een rustig weekend gehad en vandaag kunnen we lekker los."