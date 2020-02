Wereldtitel voor Ireen Wüst op 1500 meter in Salt Lake City

Grote favoriet Miho Takagi kwam voor Wüst in actie, en ging naar een tijd van 1.51,58 toe. Met die tijd voor ogen opende Wüst sterk, onder haar eigen Nederlands record. Haar eerste ronde was prima, maar op 1100 meter zag ze dat tegenstander Lalenkova onderdoor kwam. In de laatste ronde kon ze de Russische van van het lijf houden, en kwam ze in 1.50,92 over de streep. Alleen toen ze haar Nederlands record (1.50,70) neerzette was Wüst sneller.

De 33-jarige Wüst moest na haar rit nog een aantal minuten wachten, maar zag dat er geen andere vrouwen meer onder haar tijd doorkwamen. Het zilver was voor Jevgenija Lalenkova uit Rusland, het brons ging naar haar landgenote Jelizaveta Kazelina. Melissa Wijfje, die uitkomt voor het Gewest Fryslân, werd vijfde.

Zaterdag werd Wüst nog vierde op de 1.000 meter. Ook was er een zilveren medaille op de ploegenachtervolging voor de inwoonster van Heerenveen.