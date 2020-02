UNIS Flyers blijven winnen, deze keer van Chiefs Leuven

In de eerste periode waren het de Flyers die de score openden. Met nog twee minuten te gaan was het Trevor Petersen die er 1-0 van maakte voor de Friezen.

Nadat er in de tweede periode niet gescoord werd, maakte Petersen er in de derde periode 2-0 van. De Belgen kwamen daarna terug in de wedstrijd door een doelpunt van Nathan Compere, maar verder kwamen de Chiefs niet.

Het was voor de Flyers de tweede winstpartij dit weekend. Zaterdagavond wonnen ze in Heerenveen met 5-4 van Herentals. Met 15 keer winst in 18 wedstrijden staan de Flyers ver bovenaan in de BeNe-League.