Bondscoach Jeroen Otter: "We hebben de oude Sjinkie weer gezien"

Knegt zijn laatste wedstrijd was meer dan een jaar geleden. Begin 2019 raakte hij gewond na een ongeluk met de houtkachel. Otter zag dat zijn pupil afgelopen vrijdag nog wat moeite had. "Voor het eerst sinds 14 maanden stond hij op het ijs in een wedstrijd. Hij was zoekende, het liep niet helemaal. Maar dan wint hij de B-finale op zaterdag."

'Verbrand been of niet, je kan me wat'

Het lijkt erop dat Knegt weer helemaal fit is. Dat denkt Otter ook. Maar belangrijker nog, Sjinkie is nog steeds een wereldtopper op het ijs. "Fysiek gezien staat hij precies waar wij denken dat hij staat. Dat kunnen we namelijk goed meten. Maar er is helemaal niks van zijn race-instinct verloren gegaan. Het lijkt wel of hij gretiger is dan ooit om zich te bewijzen. Hij wil aan de wereld laten zien, je bent nog lang niet van me af. Het maakt me geen zak uit dat ik er veertien maanden uit ben geweest. Verbrand been of niet, je kan me wat. Dat is waar topsport om gaat, die emoties, helemaal gaaf."

In de relay van zondagmiddag, waar Nederland met Knegt een zilveren medaille pakte, zag Otter de oude Sjinkie weer. "Daar doet hij dingen waarvan ik denk, dat is puur intuïtie. Als je erover na had gedacht, had je het niet gedaan. Heerlijk. In september of oktober van dit jaar staat hij weer waar hij hoort, bij de wereldtop."