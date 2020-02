Danny Noppert uitgeschakeld in halve finale, maar wint wel van Van Gerwen

Hoogtepunt van Noppert was echter de kwartfinale: daar won de Jouster voor het eerst een officiële wedstrijd van Michael van Gerwen, de nummer een van de wereld en drievoudig wereldkampioen. De Fries pakte snel een voorsprong (3-0), zag Van Gerwen gelijk maken maar gooide uiteindelijk in elf darts de wedstrijd naar zich toe: 6-4.

De halve finale is het beste resultaat voor Noppert in het nieuwe dartseizoen. Eerder zondag won hij al van onder andere Premier League-spelers James Wade en Nathan Aspinall. Op zaterdag werd Noppert in de kwartfinale uitgeschakeld, en gooide hij in zijn tweede partij een 9-darter.