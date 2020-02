Jenny Douwes: "Wij moeten in de regio opdraaien voor de hobby's van Den Haag"

Het leverde een stevige discussie op met voorzitter van D66 in Fryslân, Raquel Garcia Hermida-van der Walle uit Gorredijk. Ze staat in principe achter de denkwijze van haar partijgenoot Tjeerd de Groot, die in de Tweede Kamer pleit voor de helft minder vee. "Wij moeten naar een nieuw systeem dat goed is voor boeren, voor burgers en de hele maatschappij. Ik heb alle begrip voor de woede en het ongemak bij de boeren, maar we moeten naar een systeem waarin iedereen tot zijn recht komt."