LDODK in spannend duel onderuit tegen Fortuna

Voor de wedstrijd stond LDODK vierde in de Korfbal League, en Fortuna vijfde. Een plaats bij de eerste vier is nodig om mee te doen met de play-offs. LDODK begon dan ook scherp aan het duel. De ploeg uit Gorredijk kreeg een klein gaatje, en kon het verschil in het begin op twee punten houden (6-4). Fortuna wilde de thuisploeg niet te ver weg laten lopen, en even later maakte de ploeg gelijk (10-10). Na een kleine voorsprong voor de bezoekers, gingen de ploegen met een gelijke stand (13-13) de rust in.

Fortuna maakt het verschil

Fortuna kwam beter uit de pauze, en had al snel een klein verschil te pakken (16-18). Die kleine voorsprong kon de ploeg uit Delft een tijdje vasthouden (20-22) en zelfs uitbreiden (21-25). Toch kwam LDODK terug in de wedstrijd toen Erwin Zwart met een knap schot het verschil naar 1 punt bracht (25-26). Het werd nog eventjes spannend in de laatste minuut, maar Fortuna speelde het duel professioneel uit.

Er zijn nog vier wedstrijden te gaan in de Korfbal League. Na afloop van de competitie spelen de bovenste vier ploegen in de play-offs om het landskampioenschap.