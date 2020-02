Bobsleeër Dennis Veenker veertiende bij wereldbeker Sigulda, twaalfde op EK

In de eerste run waren Veenker en De Bruin in 50.15 beneden. In de tweede run was dat tweehonderdste langzamer. Zaterdag waren de Nederlanders op dezelfde baan zestiende geworden.

Twaalfde op het EK

De wereldbekerwedstrijd in Sigulda was ook het Europees kampioenschap. Omdat Canada en Zuid-Korea, die boven Nederland eindigden, niet in Europa liggen, zijn Veenker en De Bruin twaalfde geworden op het Europees kampioenschap.