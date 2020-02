Schulting en Knegt niet naar finale op 1000 meter

Schulting won gister de 1500 meter. Ook was ze al zeker van de winst in het eindklassement op de 1000 meter. Ze komt zondag nog wel in actie in de finale van de relay. Knegt werd gediskwalificeerd in zijn halve finale omdat hij volgens de jury de Italiaan Confortola hinderde. Ook Knegt komt zondag nog in actie op de relay.

Rianne de Vries kwam op de 1000 meter ook in actie in de halve finale. Met haar vierde plek mag ze later zondag deelnemen aan de B-finale. Ook de Vries komt, samen met Schulting, nog in actie op de relay.