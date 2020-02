UPDATE: Vrachtwagen met melk door windvlaag van A32 geblazen, weg weer open

Alle melk is uit de wagen gestroomd, onder andere in de sloten. Hoe het met de bestuurder is, is niet bekend, maar volgens een van de bergers zou het 'redelijk' met hem gaan.

De A32 tussen de afslag Sneek en Leeuwarden was een tijdje afgesloten wegens bergingswerkzaamheden, maar ging aan het begin van de middag weer open.