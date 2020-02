Nyck de Vries valt uit Formule E-race in Mexico

De Vries ging in Mexico-City als derde van start. In de eerste ronde kon De Vries opschuiven naar de tweede plek toen Lotterer en Evans contact hadden. Lotterer raakte daardoor even van de baan en De Vries kon hem inhalen. Hij zakte daardoor echter snel af naar de zesde plek. Het veld bleef daarna dichtbij elkaar, omdat de safety car op de baan kwam. Dat gebeurde omdat Nico Müller zijn auto in de muur parkeerde. In ronde vijf mocht het veld weer los. De Vries kon Lotterer snel voorbijkomen en opschuiven naar de vijfde plek.

Race over voor De Vries

Hij had Robin Frijns voor hem en probeerde hem met het gebruiken van de zogenoemde 'attack modes' - een tijdelijke versterking van het vermogen van de auto - in te halen. De Vries kwam dichtbij Frijns maar in de achttiende ronde was het ineens klaar.

De Vries kwam in contact met Sam Bird en raakte daardoor van de baan. De race was daarna over voor de Uitwellingergaster. Ook Bird viel later in de wedstrijd uit.