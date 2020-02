Goud voor Kramer en De Vries op wereldkampioenschap ploegenachtervolging

Eigenlijk zou Patrick Roest met beide Friezen in de baan komen, maar hij ging na afvallers op de 5 en 10 kilometers eerder op het wereldkampioenschap niet van start. Met vervanger Bosker kwam Nederlands als eerste van de favorieten op de baan. Op het snelle Amerikaanse ijs verliep de race van Kramer, De Vries en Bosker tegen Olympisch kampioen Noorwegen heel goed. Met name Kramer was sterk,maar ook De Vries kon op kop een paar snelle rondes neerzetten.

Japan komt dichtbij

Na de race van Nederland ging Japan heel snel van start. Ze reden een paar ronden onder de tijd van Nederland, maar konden dat niet vasthouden. Ze pakten het zilver. In de laatste race lukte het Canada en Rusland ook niet om de tijd van Nederland te verslaan. Wel was er brons voor Rusland.

Het oude wereldrecord (3.35,60) kwam uit 2013 en was van Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij. Vorig jaar werden Kramer, De Vries en Bosker ook al wereldkampioen.