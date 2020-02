UNIS Flyers winnen zeer spannend duel tegen Herentals met 5-4

De Flyers openden de score in de vierde minuut al. Na een mooie aanval kon Juha Kiilholma uithalen, waarna Brent Janssen er 1-0 van maakte. Met nog een minuut te spelen werd er een gat in het ijs gevonden. Na overleg werd besloten de eerste periode na de rust it te spelen, en daar meteen de tweede periode achteraan te doen.

Halverwege de tweede helft kwam Herentals op 1-1 door een doelpunt op de powerplay van Pancel. Twee minuten later drukten de Belgen door en met een een doelpunt van Shupe, opnieuw op de powerplay, werd het 1-2.

Goals, goals, goals in de derde periode

De Friezen maakten er aan het begin van de derde periode al na anderhalve minuut 2-2 van. Het doelpunt kwam op naam van Pippo Limnell. Dertig seconden later pakten de Flyers via Jasper Nordemann weer een voorsprong. Twee minuten later was het alweer gelijk, toen Vercammen Herentals weer gelijk bracht. Toen ook Trevor Hunt zijn doelpunt maakte, kwamen de Flyers weer op voorsprong en even later kon Kiilholma de score uitbreiden naar 5-3.

Daarmee leek het gedaan met het verzet van Herentals, maar daar dachten de Belgen anders over. Met nog vier minuten op de klok maakte Robert Lepine de aansluitingstreffer, maar dichterbij kwam Herentals niet meer.

De Friezen blijven koploper in de BeNeLeague. Zondag spelen de Flyers tegen de Chiefs uit Leuven.