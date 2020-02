Bijrol voor Friezen bij dertiende KPN Marathon Cup in Tilburg

Bart de Vries vierde bij mannen

De mannen maakten in een wedstrijd over 125 ronden uit wie zou winnen in Tilburg. In het begin van de wedstrijd probeerden verschillende groepjes weg te komen, maar het peloton wilde niemand laten rijden.

Halverwege de wedstrijd ontsnapten Frank Vreugdenhil en Mats Stoltenborg. Ze pakten bijna honderd meter voorsprong en met hulp van een paar ploeggenoten werd dat zelfs een hele ronde. Met nog 31 ronden te gaan konden vier man aansluiten bij de koplopers: Bart de Vries, Kars Jansman, Crispijn Ariëns en Bart Hoolwerf.

De zes koplopers vielen in de laatste tien rondes uiteen in twee groepjes van drie. In de sprint bij het eerste drietal was Ariëns de snelste. Bart de Vries uit Heerenveen won de sprint in het tweede groepje en was met zijn vierde plek de beste Fries.