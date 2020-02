Aris weet niet te winnen van Den Helder Suns

De Leeuwarders hadden het van begin af aan lastig. Den Helder pakte al snel een grote voorsprong, tot wel 24-10, maar Aris kon de schade in het eerste kwart nog beperken tot 26-17. In het tweede kwart gingen de Leeuwarders gelijk op met de Suns, maar kwamen dus ook niet dichterbij: 46-34.

In het derde kwart kwamen de Leeuwarders even terug tot 48-43, maar Den Helder liep ook weer uit naar 56-43. Aris konden het in het laatste deel van de wedstrijd niet meer spannend maken. De thuisploeg liep zelfs uit naar 76-51.

Drieluik met Den Helder

Door het verlies zakt Aris weer af naar de achtste plek. Het was de eerste wedstrijd in een drieluik tegen Den Helder. Komende donderdag en zaterdag wordt opnieuw tegen de Suns gespeeld, maar dan voor de beker.