9-darter voor Danny Noppert in Wigan

Danny Noppert heeft zaterdagmiddag op de derde Players Championship in Wigan (Engeland) een bijzondere 9-darter gegooid. In zijn partij in de tweede ronde tegen Andy Boulton (6-2) gooit de Jouster die meteen in de eerste leg. Noppert haalde uiteindelijk de kwartfinale, die hij verloor van landgenoot Jeffrey de Zwaan.