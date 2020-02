Winst voor Harkemase Boys in derde divisie, knap punt voor ONS Sneek

Tien man ONS Sneek pakken punt

Na tien minuten kwam ONS op 0-1 op bezoek in Hoornaar. Ruendel Martina kon de Snekers op voorsprong koppen uit een vrije trap. In de loop van de tweede helft kreeg SteDoCo wel de overhand in het duel, maar konden de Snekers de voorsprong vasthouden tot de rust.

In de tweede helft was het lange tijd eenrichtingsverkeer. SteDoCo was baas op het veld, maar kreeg de gelijkmaker er maar niet in. Een kwartier voor tijd was het bijna zover, maar Pereira raakte de paal voor de thuisploeg. Door een blessure moest ONS Sneek het de laatste tien minuten met een man minder doen. Paul Raveneau had al drie keer gewisseld, en dus werd de druk van SteDoCo nog groter.

Zeven minuten voor tijd werd het dan toch 1-1, toen Charlton Vicento de gelijkmaker maakte. De thuisploeg probeerde daarna nog wel de winst te pakken maar de Snekers wisten het gelijkspel over de streep te trekken. Daardoor ONS nu niet meer laatste in de derde divisie. De club staat met 11 punten uit 21 wedstrijden één punt boven VVOG.