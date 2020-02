Judoka Tornike Tsjakadoea naar Spelen: "Mijn dag kan niet meer stuk!"

Het betekent veel voor Tsjakadoea dat hij in de selectie voor de Olympische Spelen opgenomen is. Hij debuteert op het grootste toernooi ter wereld. "Ik ben heel erg blij met deze nominatie. Het geeft mij heel veel motivatie. Het is geweldig nieuws."

Hij komt uit in de klasse tot 60 kilo. Qua punten staat Tsjakadoea veilig, maar als dan toch de bevestiging komt is dat wel fijn voor hem: "De bevestiging is extra zekerheid, dus mijn dag kan niet meer stuk." Tijd voor een feestje zou je zegge, maar daar wacht de judoka nog even mee. "Ik ga het pas vieren als ik een medaille haal."