Omrop TIP: Drie films van jonge filmmakers

De mens heeft een fundamenteel probleem, vinden filmregisseurs Marinthe de Hek en Menno Boersma. "Door wat we in onze mond steken, veranderen we de wereld onherroepelijk. Wij, Marinthe en Menno, willen de processen in ons voedselsysteem in kaart brengen om een spiegel te presenteren voor ons eetgedrag. Want hoe we naar ons voedsel kijken, en de eisen die we eraan stellen, zegt veel over wie we zijn. Je leert mensen pas echt kennen door wat ze eten, zegt men. Maar weten wij eigenlijk wel wat we eten? En weten we daarmee wel wie we écht zijn? In welke wereld we leven? En hoe de toekomst van die planeet eruit ziet?"