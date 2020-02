Suzanne Schulting wint wereldbeker 1500 meter, De Laat pakt brons op 1000 meter

Schulting wachtte in de finale vooral af en probeerde nummer twee in het klassement, Yu Tong Han, in de gaten te houden. Voor het laatste rondje kwam ze naar voren. Vanaf de tweede plek zette Schulting net voor de finish een aanval in op de Zuid-Koreaanse Ji Yoo Kim. Voor een uitzinnig publiek pakte Schulting de eerste plek. Ah Rum Noh, ook uit Zuid-Korea, werd derde.

Mannen

Sjinkie Knegt en Sven Roes werden eerder op de dag uitgeschakeld op de 1500 meter. In de B-finale waren beide wel scherp. Met een knappe inhaalmanoeuvre werd Knegt eerste, ruim voor Roes. Keita Watanabe uit Japan werd derde.

Brons voor De Laat op 1000 meter

Itzhak de Laat werd zaterdag derde op de 1000 meter. De Leeuwarder ging aan kop, maar bij het ingaan van het laatste rondje viel hij. Omdat hij de Canadees Pierre-Gilles, die eerder al onderuit ging, nog inhaalde en Zuid-Koreaan In Wook Park een penalty kreeg, pakte De Laat toch nog een bronzen medaille, zijn eerste medaille op een wereldbeker. De Zuid-Koreaan Dagyeom Kim won de afstand, voor de Canadees Cedrik Blais.

Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf deden ook mee op de afstand, maar werden in de heats al uitgeschakeld. Breeuwsma staat achtste in het klassement en komt zondag, op de tweede 1000 meter, weer in actie.