Garnalenvisser Nagel: "Dit is een oorlogsverklaring, niets meer en niets minder"

"Er klopt helemaal niets van de cijfers van het ministerie", zegt Cor Nagel, garnalenvisser op de Harlingen 31.

"Ze moeten de uren weer terug aanpassen zoals ze aangevraagd zijn waar we in eerste instantie de vergunning voor hebben gekregen en die uren handhaven. Ook in de vergunningen voor de toekomst."

"Als je zonder overleg zeventig procent van de vistijd van de vergunningen schrapt en dan vervolgens begint te roepen dat er veel te veel wordt gevist, dan gaat er volgens mij ergens iets verschrikkelijk mis. Wij zijn dan altijd dan in overtreding."

Hij ziet dit als aanzet tot oorlog. "Dit is een oorlogsverklaring. Niets meer en niets minder. Er zal een koude sanering uitkomen."