Nieuwe kroeg 'De Herberg' in Waskemeer schenkt alleen alcoholvrij

"In het plaatselijke krantje hier in de buurt hebben we een advertentie geplaatst. Of we ook geld van mensen konden lenen tegen twee procent rente. En het grote voordeel momenteel is, dat de banken geen rente geven. En bij ons kon je twee procent krijgen. En zo hebben we een bedrag van 250.000 kunnen ophalen", vertelt Ieke Otter van stichting De Herberg.

Dat De Herberg geen alcohol schenkt, is bewust. De stichting wil niet concurreren met het dorpshuis. Zo zal De Herberg ook geen activiteiten organiseren die ook al in het dorpshuis zijn.

"De Herberg moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen die niet altijd naar het dorpshuis gaan of die overdag graag iets willen doen met andere mensen."