Stefan van der Pal: "Ik krijg nu al kippenvel van de finish"

"Ik zie nu echt uit naar de start. Echt om te beginnen. Aan een prestatie zit altijd een finish. Dat lijkt me zo fantastisch, daar krijg ik nu al kippenvel van. Het is om 16.00 uur op donderdag 2 juli. Dat verandert niet. De finish kan zondagavond om 18.00 uur zijn, maar ook later. Ik kijk nu uit naar dat ik mag beginnen."

Waarom is voor 2 juli als startdatum gekozen?

"De vakantie is dan nog niet begonnen. De donderdag waar we starten is er dan ook iets minder drukte, qua boten bijvoorbeeld. En we wilden graag de zondag finishen, niet op maandag. Want op zondag zijn nog heel veel mensen nog niet op vakantie, dus dan kunnen we hopelijk veel mensen verwachten als publiek."

Waarom is de start bij De Harmonie?

"Ik kom uit Leeuwarden en ik fiets geregeld overal bij langs. En op een gegeven moment fietste ik eens bij De Harmonie langs en ik dacht: dit is echt een heel mooie locatie. De mensen die daar ook vaak komen, zullen dat herkennen. Ik noem het een paraplu: een mooi podium en prachtige faciliteiten. En De Harmonie heeft een mooie ruimte om eroverheen te kijken. En er is genoeg ruimte voor eventuele meezwemmers. Daar zijn wij heel blij mee."

Hoe zit het met die meezwemmers?

"Het plan is om 111 meezwemmers te hebben op het eerste stuk. Die zijn er nog niet, maar ik heb al van heel veel mensen gehoord dat ze mee willen zwemmen. Die 111 is symbolisch, de eerste Elfstedentocht was in 1909, nu dus 111 jaar geleden, het is dezelfde route. Niet te massaal, beetje zoals wij het willen."

Waarom juist die route 'om de noord'?

"Daar zijn meerdere redenen voor: het zwaarste stuk zit in het begin. Aan het einde ben je dan best moe en dan zal de pijn enorm zijn. Dan is het fijn als er veel mensen zijn en dat heb je veel meer in de steden. De steden volgen elkaar redelijk snel op, dat is een mooie bijkomstigheid."

Er komen ook rayonhoofden, hoe zit dat precies?

"We hebben er nu 10, en zijn druk in gesprek met de 11e. We hebben ze gevraagd of ze een Elfstedenburgemeester voor ons willen regelen. Liefst niet uit de politiek, maar iemand, jong of oud, die bijvoorbeeld zelf ziek is geweest. Iemand die mij de stempel wil geven als ik er langs zwem."

Hoe ziet de doorkomst in de steden eruit?

"Er is niet een enorm feest bij elke stad. Het is stempelen en weer door. We houden het klein. Ik weet niet of dat echt zo blijft, maar dat is wel de opzet. We hopen wel op veel steun en toeschouwers. Maar we zijn maar een kleine organisatie en we hopen dat we het mooi kunnen maken. Als je het groot maakt, moet je ook veel meer regelen."

Je zwemt voor drie goede doelen, wat zijn dat?

"Kika, stichting Semmy (hersenstamcelkanker) en de Make A Wish Foundation. Daar ben ik supertrots daarop. De kinderen staan centraal. Als we 's ochtends aan tafel zitten, dan zitten er ook drie kinderen. Ik geef les, ik doceer sport op het voortgezet onderwijs. Hoe mooi is het dat je dan drie doelen hebt waarbij kinderen centraal zijn. In 2011 heb ik 'm in estafettevorm al eens gezwommen, toen ook voor Make A Wish. Die laten de laatste wensen uitkomen voor kinderen die het heel zwaar hebben. Wie wil daar nou niets iets voor betekenen."