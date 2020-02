'Friezen voor Frisse lucht' pleit voor stookverbod: "Het is niet meer van deze tijd"

Een van de bezoekers zou het liefst een stookverbod willen hebben. "Ik woon in Drachten in een wijk waar ik erg veel last heb van rook. Ik vind dat mensen er niet genoeg rekening mee houden. Afspraken worden niet nagekomen. Het stinkt in de wijk, ik ben kortademig en hoest veel."

Iemand anders vertelt dat ze ook overlast ervaart. "s Winters ruiken we het in de slaapkamer, in de keuken, overal." Weer iemand anders vertelt dat hij er last van heeft bij het sporten. "Ik loop bij Lionitas en op de atletiekbaan ligt bij stil, schier weer een deken van lucht, dat merk je bij het hardlopen."

Volgens een van de bezoekers is het stoken niet meer van deze tijd. "Er komen veel fijnstoffen vrij en dat is schadelijk voor longen. We moeten ons houden aan klimaatverdragen, dan zetten mensen maar een televisiescherm aan met vlammen erop."