Garnalenvissers hebben in 2017 en 2018 teveel gevist in Wadden- en Noordzee

"De vissers beloofden de impact van hun visserij in deze natuurgebieden te halveren", zegt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. "Maar als er zoveel gevist wordt, dan hebben we het niet over een halvering, maar juist over een verdubbeling van de impact."

In de Wadden- en Noordzee mogen de vissers maximaal 130.000 uren vissen. Dat het er veel meer zijn geworden, kun je de individuele vissers niet aanrekenen, vindt Van der Heij. Die hebben geen zicht op hoeveel uren zij nog mogen vissen. Dat zou de visserijsector zelf regelen.

Daar komt nog bij dat een belangrijk instrument om toezicht te houden op de visuren en locatie niet werkt. Dat is de zogenoemde blackbox. De NVWA heeft niet veel middelen op een andere manier toezicht te houden. De Waddenvereniging wil dat er een systeem komt waarbij individuele vissers precies weten waar zij aan toe zijn. Bovendien moet er een werkende blackbox komen.