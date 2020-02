PR voor Letitia de Jong op 500 meter, Femke Kok rijdt opnieuw wereldrecord voor junioren

Records

De Jong reed in rit drie de beste tijd die ze ooit heeft gereden. Haar 37,19 is een persoonlijk record. Vorige week in Calgary had ze dat aangescherpt, maar daar reed de Veenwoudster nu bijna twee tienden af. Daarnaast is De Jong bij de vrouwen, op Jouster Thijsje Oenema na, de snelste Nederlander ooit op de 500 meter. Oenema is nog altijd houdster van het Nederlands record in 37,06.

Kok was voor De Jong de eerste Friezinne die in actie kwam op de 500 meter. Ze reed in de tweede rit en na een goede opening van 10,52 kon ze naar een wereldrecord voor junioren én een persoonlijk record rijden. Alleen in de laatste bocht had de schaatsster uit Nij Beets een klein foutje, maar veel tijd heeft dat haar niet gekost. 37,45 was haar eindtijd. Een maand geleden had Kok het wereldrecord voor junioren al aangescherpt naar 37,66. Daar gaat dus nu weer meer dan twee tienden af.