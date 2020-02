De Jong, Wüst en Wijfje rijden naar zilver op de ploegenachtervolging

Grote Friese inbreng

De Nederlandse ploeg bestond uit twee Friezinnen: Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Maar daar bleef de Friese inbreng niet bij, want de derde rijdster was Melissa Wijfje, die voor het Gewest Fryslân rijdt.

In de derde van vier ritten kwam Japan in actie en zij zetten de standaard hoog voor Nederland, dat in de laatste rit tegen Canada moest rijden. Japan reed met 2.50,76 namelijk een wereldrecord. Tot halverwege de race zaten de Nederlandse vrouwen net boven de tijd van de Japanners, maar in de laatste rondjes liep het verschil te hard op. Daardoor eindigden De Jong, Wüst en Wijfje een kleine twee seconden achter Japan. Het 2.52,64 van Nederland was wel goed voor een nationaal record.

Vorig jaar eindigden de Nederlandse vrouwen ook al als tweede achter de Japanners.