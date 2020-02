Geen medaille Jorrit Bergsma op 10 kilometer, Canadees rijdt wereldrecord

De Fries werd kwam al in rit drie in actie en startte op een scherp schema. Zo'n twintig rondjes kon hij dat vlakke schema van rondjes laag in de 30 vasthouden. Daarna liepen zijn rondetijden snel op. Toen hij over de finish kwam, was hij er al zeker van dat het niet genoeg was voor de winst: een rit eerder had Patrick Beckert al sneller gereden.

Wereldrecord Fish

In rit vijf zorgde Graeme Fish voor een grote verrassing door een nieuw wereldrecord te rijden. De Canadees startte met rondjes laag in de 30, maar kon versnellen naar rondjes 29. Zijn tijd van 12.33,86 was dik twee seconden sneller dan het oude record, dat in handen was van Ted-Jan Bloemen.

Bloemen kwam in de laatste rit in actie tegen Patrick Roes, maar zij kwamen niet meer in de buurt van de snelste tijd. Er was nog wel zilver voor Bloemen. Roest kwam gesloopt over de streep in 13.03,90.