Henk de Jong: "We hebben dit op karakter gedaan, dat is een boppeslach"

Giovanni Korte zou niet in de basis beginnen, maar vanwege de blessure van Paulissen stond hij toch aan de aftrap. Vroeg in de tweede helft maakte hij het enige doelpunt. De Jong is blij voor hem: "Je gunt het hem van harte, het is een geweldige jongen. De spelers zijn stapelgek met hem. Het is een gangmaker, en ik hoop dat de druk die hij zichzelf oplegt nu wat van hem afvalt. Want hij kan nog veel meer dan hij laat zien. Onze mensen houden straks ook van dit mannetje. Een speciaal geval, dat vind ik mooi."

"Onbeschrijflijk"

Korte was zelf uiteraard ook erg blij met zijn doelpunt en de overwinning. Hij lag er 4,5 maand uit met een blessure en staat nu onverwacht aan de aftrap. En dan ook nog scoren. "Het is onbeschrijflijk, hier doe je het voor. Ik heb hier keihard voor gewerkt, samen met de fysiotherapeuten en iedereen die met mij te maken had. Een goal en drie punten, dat is het allerbelangrijkste."

Giovanni Korte: