Advocaat over vliegbasis Leeuwarden: "Er ligt geen aanvraag, dus er is ook geen vergunning"

Politieke vragen

Ook de politiek buigt zich over de zaak. Tweede Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks reageert op de kwestie. "Het lijkt erop dat Defensie blijkbaar niet met deze vergunning aan de slag is gegaan, terwijl dat wel aan lokale bestuurders en aan de Kamer was toegezegd. Ik vraag volgende week in de procedurevergadering een brief van het kabinet over de laatste stand van zaken ten aanzien van deze vergunningsaanvraag."

De vraag blijft waarom er geen nieuwe vergunningen zijn aangevraagd. Volgens het onderzoek van Kamsma komt dat doordat de vliegbasis kampt met personeelstekorten en het aanvragen van nieuwe vergunningen is zeer complex. Daarbij komt nog dat de stikstofcrisis ook een rol speelt in of de vergunning überhaupt verleend kan worden.

In de basis ligt de verantwoordelijkheid van het niet aanvragen van de vergunningen bij Defensie, zegt Kamsma. Maar de inspectie moet daarop controleren en daarop handhaven. Dat blijkt echter niet te gebeuren.