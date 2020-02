SC Cambuur wankelt, maar wint weer met hakken over de sloot

Cambuur moest het wel doen zonder Jamie Jacobs, Robin Maulun en Stanley Akoy en vlak voor de aftrap viel ook Michel Paulissen uit. Giovanni Korte begon daarom in de basis. Positief voor De Jong is wel dat Issa Kallon wel weer eens bij de selectie zat.

Niet te missen kans toch mis

De eerste kans van de wedstrijd was voor Michael Breij. Zijn schot vloot net langs de kruising. Tien minuten later kreeg Jarchinio Antonia een bijna niet te missen kans, die hij toch miste. Hij kreeg de bal zomaar in de voeten gespeeld van Almere-keeper Joshua Smits, maar schoot naast het lege doel.

Korte was dichtbij de openingstreffer, maar zijn schot miste eveneens richting.

Cambuur was beter in de eerste helft, maar scoorde niet. Na de pauze begon Almere sterker, maar juist in die fase scoorde Cambuur. Ragnar Oratmangoen stuurde Antionia weg op rechts met een scherpe dieptepass. De buitenspeler zette voor en Korte werkte de bal van dichtbij achter Smids.