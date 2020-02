SC Heerenven-vrouwen winnen met miniem verschil van PEC Zwolle

De openingsfase kwam moeilijk op gang, maar het eerste hoogtepunt was wel direct gevaarlijk. Heerenveen-goalie Charetha Okken moest na twintig minuten spelen reddend optreden op een schot van de bezoekers. Op slag van rust was het weer Okken die de 0-1 voorkwam.

Ook in de tweede helft waren er niet veel kansen, al kwam Heerenveen op het uur wel goed weg, toen een hoekschop van Zwolle in het zijnet belandde. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een goede actie van Zoï van de Ven kwam de eindstand van 1-0 op het scorebord.